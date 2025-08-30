Histoire entre les briques Saint-Martin-d’Aubigny

3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 15:45:00

2025-08-30

Histoires entre les Briques

Un conte magique… dans un vrai four du XIXe siècle !

Dans un ancien four à briques du XIXe siècle, plein de charme et d’histoire, vivez un moment hors du temps avec vos enfants.

Installez-vous au cœur de ses voûtes en briques, et laissez la magie opérer…

Une conteuse passionnée vous entraîne dans une aventure drôle et malicieuse, où les briques ne sont pas là par hasard… Petits et grands se laissent emporter par l’histoire, rient ensemble et repartent des étoiles plein les yeux.

Un vrai moment de partage entre patrimoine, imaginaire… et un soupçon de frisson !

?Durée 30 à 45 minutes .

3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 73 92 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

