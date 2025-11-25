Histoire et archéologie des Gaulois – Dominique GARCIA Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Cette conférence nous propose de faire le point sur ce que nous croyons savoir sur les Gaulois : leur langue, leur culture, l’économie, l’organisation politique, leurs cultes et leur origine. Historien et archéologue, Dominique Garcia est directeur de l’INRAP, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Il est l’auteur de près de 150 publications et d’une vingtaine d’ouvrages. Spécialiste de la protohistoire gauloise, Dominique Garcia publie « Les Gaulois » (éditions CNRS), un ouvrage qui retrace l’histoire des Gaulois et les libère des clichés, en s’appuyant sur de riches sources historiques et archéologiques.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

