Histoire et architecture de l’Université Catholique de Lille Lille

Histoire et architecture de l’Université Catholique de Lille Lille samedi 20 septembre 2025.

Histoire et architecture de l’Université Catholique de Lille

60 boulevard Vauban Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Fondée à partir de 1875, l’Université Catholique de Lille s’étend sur 10 hectares au cœur du quartier Vauban. Depuis le style néogothique de l’Hôtel Académique avec ses gargouilles, tourelles, arcs brisés et pinacles, jusqu’à la verrière résolument contemporaine de l’atrium, son architecture est unique. Lors d’une visite, découvrez notamment l’Hôtel Académique, la Faculté de Médecine et son jardin botanique, la Chapelle Universitaire (observatoire non visité).

Une visite guidée de 1h30 est proposée aux créneaux suivants

Samedi 20 septembre à 14h, 15h et 16h

La visite du samedi à 14h durera deux heures un parcours de visite plus grand et plus complet, pour les grands curieux.

Dimanche 21 septembre à 10h30, 14h, 15h et 16h

Fondée à partir de 1875, l’Université Catholique de Lille s’étend sur 10 hectares au cœur du quartier Vauban. Depuis le style néogothique de l’Hôtel Académique avec ses gargouilles, tourelles, arcs brisés et pinacles, jusqu’à la verrière résolument contemporaine de l’atrium, son architecture est unique. Lors d’une visite, découvrez notamment l’Hôtel Académique, la Faculté de Médecine et son jardin botanique, la Chapelle Universitaire (observatoire non visité).

Une visite guidée de 1h30 est proposée aux créneaux suivants

Samedi 20 septembre à 14h, 15h et 16h

La visite du samedi à 14h durera deux heures un parcours de visite plus grand et plus complet, pour les grands curieux.

Dimanche 21 septembre à 10h30, 14h, 15h et 16h .

60 boulevard Vauban Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 13 40 00

English :

Founded in 1875, the Université Catholique de Lille extends over 10 hectares in the heart of the Vauban district. From the neo-Gothic style of the Hôtel Académique with its gargoyles, turrets, pointed arches and pinnacles, to the resolutely contemporary glass roof of the atrium, its architecture is unique. Take a tour of the Hôtel Académique, the Faculty of Medicine and its botanical garden, and the University Chapel (observatory not visited).

A 1h30 guided tour is offered at the following times:

Saturday, September 20 at 2pm, 3pm and 4pm

Saturday’s tour at 2pm will last two hours: a larger, more comprehensive tour for the more inquisitive visitor.

Sunday, September 21 at 10:30 a.m., 2 p.m., 3 p.m. and 4 p.m

German :

Die Katholische Universität von Lille wurde 1875 gegründet und erstreckt sich über 10 Hektar im Herzen des Vauban-Viertels. Die Architektur der Universität ist einzigartig: vom neogotischen Stil des Hôtel Académique mit seinen Wasserspeiern, Türmchen, Spitzbögen und Pinakeln bis hin zum zeitgenössischen Glasdach des Atriums. Bei einem Besuch können Sie unter anderem das Hôtel Académique, die medizinische Fakultät mit ihrem botanischen Garten und die Universitätskapelle (Sternwarte, die nicht besichtigt werden kann) entdecken.

Eine 1,5-stündige Führung wird an folgenden Terminen angeboten:

Samstag, 20. September um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Die Führung am Samstag um 14 Uhr wird zwei Stunden dauern: ein größerer und umfassenderer Rundgang für große Neugierige.

Sonntag, 21. September um 10.30 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Italiano :

Fondata nel 1875, l’Università Cattolica di Lille si estende su 10 ettari nel cuore del quartiere Vauban. Dallo stile neogotico dell’Hôtel Académique, con i suoi doccioni, torrette, archi a sesto acuto e pinnacoli, al tetto in vetro dell’atrio, decisamente contemporaneo, la sua architettura è unica. Visitate l’Hôtel Académique, la Facoltà di Medicina e il suo giardino botanico e la Cappella dell’Università (osservatorio non visitato).

Una visita guidata di 1 ora è disponibile ai seguenti orari:

Sabato 20 settembre alle 14.00, alle 15.00 e alle 16.00

La visita di sabato alle 14.00 durerà due ore: una visita più ampia e completa per i visitatori più curiosi.

Domenica 21 settembre alle 10.30, alle 14.00, alle 15.00 e alle 16.00

Espanol :

Fundada en 1875, la Universidad Católica de Lille ocupa 10 hectáreas en el corazón del barrio de Vauban. Desde el estilo neogótico del Hôtel Académique, con sus gárgolas, torrecillas, arcos apuntados y pináculos, hasta el techo de cristal del atrio, decididamente contemporáneo, su arquitectura es única. Visite el Hôtel Académique, la Facultad de Medicina y su jardín botánico, y la Capilla de la Universidad (observatorio no visitado).

Se ofrece una visita guiada de hora y media en los siguientes horarios

Sábado 20 de septiembre a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas

La visita del sábado a las 14:00 durará dos horas: una visita más amplia y completa para los visitantes más curiosos.

Domingo 21 de septiembre a las 10.30 h, 14 h, 15 h y 16 h

L’événement Histoire et architecture de l’Université Catholique de Lille Lille a été mis à jour le 2025-09-11 par Hauts-de-France Tourisme