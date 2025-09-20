Histoire et architecture de l’Université Catholique de Lille Université Catholique de Lille Lille

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fondée à partir de 1875, l’Université Catholique de Lille s’étend sur 10 hectares au cœur du quartier Vauban. Depuis le style néogothique de l’Hôtel Académique avec ses gargouilles, tourelles, arcs brisés et pinacles, jusqu’à la verrière résolument contemporaine de l’atrium, son architecture est unique. Lors d’une visite, découvrez notamment l’Hôtel Académique, la Faculté de Médecine et son jardin botanique, la Chapelle Universitaire (observatoire non visité).

Une visite guidée de 1h30 est proposée aux créneaux suivants :

Samedi 20 septembre à 14h, 15h et 16h

La visite du samedi à 14h durera deux heures : un parcours de visite plus grand et plus complet, pour les grands curieux.

Dimanche 21 septembre à 10h30, 14h, 15h et 16h

Université Catholique de Lille 60 boulevard Vauban 59000 Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Créée en 1875, l'Université Catholique de Lille est la plus grande Université privée de France. Son action se déploie à travers les champs de l'enseignement supérieur, de la recherche, et du service à la société, notamment au travers de ses activités hospitalières et médico-sociales.

Convaincue que la culture participe pleinement à la formation de l’esprit critique, à l’épanouissement personnel et au vivre-ensemble, l’Université propose une offre culturelle riche et diversifiée, ouverte à toutes et à tous. Bus Liane 5 : arrêt « Université Catholique »

