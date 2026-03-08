HISTOIRE ET ARCHITECTURE DES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

rue du Puits de la Courte Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Chaque cave coopérative du Midi symbolise le combat des vignerons pour l’indépendance et l’innovation. Architecture et décors révèlent un patrimoine rural aujourd’hui menacé.

Dans chaque village du Midi se dresse une cave coopérative. Bien plus qu’un bâtiment ou qu’une simple structure économique, elle incarne un symbole fort.

Elle témoigne du combat des vignerons pour leur indépendance, fondé sur la solidarité et l’innovation. Son architecture affirme la modernité, tandis que ses décors révèlent une véritable richesse esthétique.

Cette conférence invite à découvrir ce patrimoine emblématique de nos campagnes, aujourd’hui menacé.

Animée par Lionnel Rodriguez.

Organisée par la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.

Entrée libre. .

rue du Puits de la Courte Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each of the Midi?s cooperative wineries symbolizes the struggle of winegrowers for independence and innovation. Architecture and decoration reveal a rural heritage now under threat.

L’événement HISTOIRE ET ARCHITECTURE DES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34