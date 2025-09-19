Histoire et architecture franciscaine au XIXe siècle: l’ancienne chapelle Notre-Dame du Temple au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple Le Dorat

Gratuit. Départ en continu tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une chapelle et ses religieuses à la fin du XIXe siècle

Les propriétaires de l’ancienne chapelle Notre-Dame du Temple qui abrita pendant plusieurs décennies les Franciscaines de Notre-Dame du Temple, proposent une visite historique des lieux en insistant tout particullièrement sur les Vitraux de G. Dagrand (1898), vitraux dont la restauration est en cours avec le soutien de la Fondation du Patrimoine.

Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple 1 bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 08 98 08 03 http://www.lesrendezvousdelachapelle.fr https://m.facebook.com/people/Les-Rendez-Vous-de-la-Chapelle/100064569047574/?locale=fr_FR Cette ancienne chapelle des sœurs franciscaines Notre-Dame-du-Temple, datant de 1898 avec vitraux d’origine, est désacralisée et accueille aujourd’hui régulièrement des expositions et évènements. Les peintures, les vitraux et le mobilier d’origine sont toujours visibles. Le bâtiment et les mobiliers liturgiques datent de la fin du XIXe siècle et les vitraux sont du maître verrier Dagrand (1898). Propriété privée, le lieu accueille le public essentiellement pour des expositions et exceptionnellement pour des concerts. L’association « Les rendez-vous de la chapelle », anime le lieu depuis l’été 2015. Aucun aménagement spécifique mais facilité de parking aux abords.

© Hurel