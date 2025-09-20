Histoire et coulisses du théâtre Charles Dullin Théâtre Charles Dullin Chambéry

Histoire et coulisses du théâtre Charles Dullin Théâtre Charles Dullin Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Histoire et coulisses du théâtre Charles Dullin Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Théâtre Charles Dullin Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:15:00

Partez à la découverte des coulisses du théâtre et écoutez son histoire tumultueuse.

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr.

Théâtre Charles Dullin Place du théâtre, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479855543 http://www.malrauxchambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}] C’est en 1820 que le Comte de Boigne finança la construction de ce théâtre à l’italienne dont il confia la réalisation à son beau-frère Trivelli. Le Théâtre Royal fut inauguré le 28 juillet 1824, en présence du Roi de Piémont-Sardaigne Charles-Félix. Il pouvait accueillir 1800 spectateurs (le public populaire était debout au parterre) soit 1/10e de la population locale. Les spectacles lyriques avaient la faveur des chambériens mais à l’occasion d’événements importants, on y organisait des fêtes colossales ou des banquets.

En 1864, un incendie ravagea l’édifice et seul le rideau de scène représentant la descente d’Orphée aux enfers, fut sauvé. Après une importante polémique à propos de l’emplacement du nouvel édifice, la reconstruction fut entreprise sur les fondations existantes. L’architecte Pellegrini, puis son confrère Revel proposèrent un projet largement inspiré de “La Scala” de Milan. Le nouveau théâtre, inauguré en octobre 1866, a une acoustique particulièrement fine et ne compte plus que 1200 places réparties entre le parterre en forme de fer à cheval et quatre galeries. Au 2e étage, le foyer (surnommé salle des concerts) richement décoré accueille régulièrement des concerts de musique de chambre.

Après plusieurs rénovations et améliorations de la scène et de la salle, le Théâtre possède aujourd’hui 450 places confortables. Il est dédié à Charles Dullin, grand homme de théâtre né à Yenne en Savoie, qui exerça une influence durable sur plusieurs générations de comédiens et de metteurs en scène et contribua à la naissance de la décentralisation. Lignes de bus à proximité.

Découvrez l’architecture, les décors et le rideau de scène du théâtre en présence d’une guide-conférencière.

© D. MAZUE / Ville de Chambéry