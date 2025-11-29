Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne La Chapelle-Faucher

Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne

Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne, par Rudi Molleman. Buvette à partir de 15h. Petite restauration à 19h.

Salle polyvalente La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 97 07 44

English : Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne

History and debate: When the Tacot crossed the Dordogne, by Rudi Molleman. Refreshment bar from 3pm. Light refreshments at 7pm.

German : Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne

Geschichte und Debatte: Als der Tacot die Dordogne überquerte, von Rudi Molleman. Getränke ab 15 Uhr. Kleine Snacks ab 19 Uhr.

Italiano :

Storia e dibattito: Quando il Tacot attraversò la Dordogna, di Rudi Molleman. Bar per il rinfresco dalle ore 15.00. Rinfresco leggero alle 19.00.

Espanol : Histoire et débat: Quand le Tacot traversait la Dordogne

Historia y debate: Cuando el Tacot cruzó la Dordoña, por Rudi Molleman. Bar a partir de las 15.00 h. Refrigerio ligero a las 19.00 h.

