Histoire et découverte des arts martiaux Collège/Lycée Saint Stanislas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 13:55 – 19:30

Gratuit : oui Sur réservation Évènement gratuit auquel vous devez vous inscrire via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/atlantique-nantes-chine/evenements/arts-martiaux-chinois Adulte, Etudiant, Jeune Public, En famille, Tout public

Lors de cet évènement, nous vous proposons deux manières de découvrir les arts martiaux : – De 14h à 18h, vous pouvez réserver un ou plusieurs créneaux d’une heure pour pratiquer des arts martiaux (kung fu, méditation, taïchi, qi gong,…).- De 18h30 à 19h30, vous pouvez assister à une conférence intitulée : « Histoire, philosophie, organisation et évolution des arts martiaux chinois en Chine et dans le monde » et présentée par Maître Roger Itier. Cet évènement est accessible dès 12 ans et est entièrement gratuit.

Collège/Lycée Saint Stanislas Nantes 44000

