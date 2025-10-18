Histoire et fabrication de nichoirs à hirondelles Le domaine des 3 B Istres

Histoire et fabrication de nichoirs à hirondelles

Samedi 18 octobre 2025 de 14h à 16h. Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres Bouches-du-Rhône

Un atelier nature pour fabriquer votre propre nichoir à hirondelles et découvrir le rôle essentiel de cet oiseau dans la biodiversité locale.

Au cœur du domaine des 3B, exploitation en maraîchage biologique et refuge de la Ligue de protection des oiseaux, partez à la rencontre de l’hirondelle, oiseau porte-bonheur et précieux allié des jardins. Brigitte et Mireille vous guideront dans la réalisation d’un nichoir en argile et en bois que vous emporterez chez vous, tout en partageant leurs conseils pour bien l’installer et favoriser la présence de ces messagères du printemps. Vous repartirez avec un nichoir prêt à accueillir de futurs hôtes dans votre extérieur. .

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

A nature workshop to build your own swallow box and discover the essential role of this bird in local biodiversity.

German :

Ein Naturworkshop, bei dem Sie Ihr eigenes Schwalbennest bauen und die wichtige Rolle dieses Vogels für die lokale Biodiversität entdecken können.

Italiano :

Un laboratorio naturalistico per realizzare la propria rondine e scoprire il ruolo essenziale di questo uccello nella biodiversità locale.

Espanol :

Un taller de naturaleza para fabricar su propia caja de golondrinas y descubrir el papel esencial de esta ave en la biodiversidad local.

