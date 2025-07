Histoire et Fabrique La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Histoire et Fabrique

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-07-15 10:00:00

2025-07-15

2025-07-15

Venez écouter l’histoire de Gégé et ses moutons !

Dès 4 ans.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English:

Come and listen to the story of Gégé and his sheep!

Ages 4 and up.

German:

Hören Sie sich die Geschichte von Gégé und seinen Schafen an!

Ab 4 Jahren.

Italiano:

Venite ad ascoltare la storia di Gégé e delle sue pecore!

A partire dai 4 anni.

Espanol:

¡Ven a escuchar la historia de Gégé y sus ovejas!

A partir de 4 años.

