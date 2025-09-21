Histoire et géobiologie : la chapelle Saint-Trémeur Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel Plougastel-Daoulas

Histoire et géobiologie : la chapelle Saint-Trémeur Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel Plougastel-Daoulas dimanche 21 septembre 2025.

Histoire et géobiologie : la chapelle Saint-Trémeur Dimanche 21 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel Finistère

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Après un bref rappel historique de la construction de la chapelle, les intervenants abordent l’implantation de ces lieux sacrés, les découvertes et explications des veines d’eau et autres phénomènes géobiologiques. Un temps d’échange clôture l’animation.

Proposée par l’association Les Amis du Patrimoine de Plougastel

Intervenants : Pascale Thomas, Michel Kerdraon et Jean-Claude Le Bot

Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel 9 Rte de Porz Al Lorc’h, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0298402118 »}]

Après un bref rappel historique de la construction de la chapelle, les intervenants abordent l’implantation de ces lieux sacrés, les découvertes et explications des veines d’eau et autres phénomènes …

Les Amis du Patrimoine de Plougastel