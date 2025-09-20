Histoire et histoires de l’église de Vieulaines, du XVIe s. à sa restauration récente. Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Vieulaines Fontaine-sur-Somme

Histoire et histoires de l’église de Vieulaines, du XVIe s. à sa restauration récente. Samedi 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Vieulaines Somme

Réservation obligatoire à partir du 01/09 : nombre de places limité à 40 ; participation libre au profit de la restauration de l’église ; pour mieux écouter et admirer les éléments sculptés, prévoir des jumelles, des coussins ou des sièges pliants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Sous les couvertures et charpente du chœur restaurées, à Vieulaines les histoires prennent diverses formes.

14h30, le conteur Jean-Marie FRANÇOIS conte en picard « La Légende Dorée des Saints Picards ».

15h30 – 16h : visite commentée de l’église : XVIe-XXIe s., Histoire et histoires de l’église et de sa première campagne de restauration.

Eglise Notre-Dame de l'Assomption, Vieulaines 1 rue Pierru, Vieulaines, 80510 Fontaine-sur-Somme 80510 Somme Hauts-de-France Sous la charpente et les couvertures nouvellement restaurées de l'église, Jean Marie François, conteur picard qu'on ne présente plus, introduira la visite en contant la « Légende dorée des Saints Picards ». Du XVIe siècle aux travaux de ce XXIe siècle, les visiteurs découvriront l'histoire de l'édifice et les découvertes de sa restauration. accès en voiture, qui peuvent être garées dans le hameau.

©ASEVMRos