Histoire et landes littorales Pointe du Guern Crozon
Histoire et landes littorales Pointe du Guern Crozon jeudi 9 avril 2026.
Crozon
Histoire et landes littorales Pointe du Guern
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-13 2026-04-28
Guide animateur nature diplômé, Roger Herrou vous fera découvrir la faune et la flore du milieu marin, les landes, les bois, les marais, les dunes et les falaises du bord de mer.
Histoire et landes littorales Pointe du Guern
RDV parking de Raguenez Ile de l’Aber Gps -N 48°13’44.6’’- O 4°25’52.69
8€ par personne et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans.
Réservations au 06 66 07 59 77 ou par mail herrouroger@gmail.com .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 66 07 59 77
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English : Histoire et landes littorales Pointe du Guern
L’événement Histoire et landes littorales Pointe du Guern Crozon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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