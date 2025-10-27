Histoire et légende du château Pirou

Histoire et légende du château Pirou lundi 27 octobre 2025.

Histoire et légende du château

Le château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 10:30:00

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Accompagnés d’un guide, plongez au cœur de l’histoire du château fort de Pirou, de sa construction à sa restauration, et découvrez sa mystérieuse légende.

Durant la visite, le guide vous fait découvrir la forteresse de Pirou ainsi que son trésor une broderie contemporaine de 58 mètres réalisée au point de Bayeux, qui vous immergera dans la fabuleuse épopée des Normands d’Italie.

Durée 1h .

Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 34 71

English : Histoire et légende du château

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoire et légende du château Pirou a été mis à jour le 2025-09-22 par Côte Ouest Centre Manche