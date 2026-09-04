AGENDA · Pirou
Histoire et légende Pirou
samedi 17 octobre 2026 · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Histoire et légende
3, Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-11-01 15:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Découverte de l’histoire du château, de sa construction à sa restauration ainsi que la broderie de Pirou. .
3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr
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English : Histoire et légende
L’événement Histoire et légende Pirou a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche
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