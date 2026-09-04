Informations pratiques

Pirou

Histoire et légende

3, Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-11-01 15:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Découverte de l’histoire du château, de sa construction à sa restauration ainsi que la broderie de Pirou. .

3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr

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English : Histoire et légende

L’événement Histoire et légende Pirou a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche