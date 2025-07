Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines

Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines lundi 28 juillet 2025.

Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles

Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 14:30:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles.

Lundi 28 juillet à 14h30

(3h | 3km | +140m)

Dans le cadre du programme de découvertes du massif du Ballon d’Alsace, organisées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, gratuites, sur inscription, découverte du milieu naturel de la Planche-des-Belles-Filles où Histoire et légendes se rencontrent. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne, bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional . Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Maison du Ballon d’Alsace ouverte de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du vendredi au lundi de juin, tous les jours en juillet et août. https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/ https://www.facebook.com/parcballonsvosges/ 06 84 94 66 65 / ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr .

Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

English : Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles

German : Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoire et légendes de la Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2025-07-16 par RONCHAMP TOURISME