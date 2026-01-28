Histoire et Mémoire du Pays de Saint-Yrieix Séance publique Saint-Yrieix-la-Perche

Histoire et Mémoire du Pays de Saint-Yrieix Séance publique

Le CALC (Centre Arédien de Loisirs Culturels) vous invite à une séance publique conviviale et enrichissante à Saint-Yrieix-la-Perche, dédiée à la mémoire locale et aux projets du territoire.

Au programme, trois présentations passionnantes qui font dialoguer passé, présent et avenir l’alimentation en eau de Coussac, témoignage essentiel de l’histoire rurale ; les souvenirs émouvants de “Mes débuts à l’école du Chalard” ; et la découverte du projet d’aménagement de la Tour de Château-Chervix, symbole patrimonial majeur du sud Haute-Vienne.

La soirée sera aussi l’occasion de se procurer le bulletin n°15 d’“Histoire et Mémoire du Pays de Saint-Yrieix”, référence incontournable pour les amateurs d’histoire locale.

La rencontre se prolonge dans une ambiance chaleureuse autour d’un verre, propice aux échanges et aux discussions entre passionnés, curieux et habitants du territoire.

