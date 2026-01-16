Histoire et origine de l’Univers avec Françoise Combes Auditorium des Champs Libres Rennes
Histoire et origine de l’Univers avec Françoise Combes Auditorium des Champs Libres Rennes mardi 24 février 2026.
Gratuit
Découvrez l’histoire des découvertes qui ont considérablement agrandi notre cosmos avec Françoise Combes, présidente de l’Académie des sciences.
L’Univers est en expansion, et celle-ci s’accélère depuis 5 milliards d’années, sous l’effet de l’énergie noire. Quelle est la nature de cette énergie et de la matière invisible ? Comment se sont formées les galaxies et les grandes structures de l’Univers ?
**Françoise Combes** est astrophysicienne à l’Observatoire de Paris et professeur émérite au Collège de France. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Petite histoire de la cosmologie_ (CNRS éditions, 2025)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-24T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-24T22:30:00.000+01:00
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine