Histoire et origine de l’Univers avec Françoise Combes Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 24 février, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez l’histoire des découvertes qui ont considérablement agrandi notre cosmos avec Françoise Combes, présidente de l’Académie des sciences.

L’Univers est en expansion, et celle-ci s’accélère depuis 5 milliards d’années, sous l’effet de l’énergie noire. Quelle est la nature de cette énergie et de la matière invisible ? Comment se sont formées les galaxies et les grandes structures de l’Univers ?

**Françoise Combes** est astrophysicienne à l’Observatoire de Paris et professeur émérite au Collège de France. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Petite histoire de la cosmologie_ (CNRS éditions, 2025)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T22:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

