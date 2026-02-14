Histoire et origine de l’Univers avec Françoise Combes, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Histoire et origine de l’Univers avec Françoise Combes Mardi 24 février, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Début : 2026-02-24T20:30:00+01:00 – 2026-02-24T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T20:30:00+01:00 – 2026-02-24T22:30:00+01:00

L’Univers est en expansion, et celle-ci s’accélère depuis 5 milliards d’années, sous l’effet de l’énergie noire. Quelle est la nature de cette énergie et de la matière invisible ? Comment se sont formées les galaxies et les grandes structures de l’Univers ?

Françoise Combes est astrophysicienne à l’Observatoire de Paris et professeur émérite au Collège de France. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Petite histoire de la cosmologie (CNRS éditions, 2025)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Découvrez l’histoire des découvertes qui ont considérablement agrandi notre cosmos avec Françoise Combes, présidente de l’Académie des sciences.

