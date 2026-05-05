Histoire et Patrimoine du village de Longnes, 4 route de Laval, Longnes

Histoire et Patrimoine du village de Longnes 26 – 28 juin 4 route de Laval Sarthe

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’association propose une exposition dans l’ancien atelier de métallerie de Jacky Pierçon. Seront présentés des objets et outils façonnés par l’homme qui témoigne de l’occupation de l’homme sur notre territoire depuis milliers d’années.

Le bâti remarquable : église romane, manoirs ainsi qu’une partie du patrimoine vernaculaire, sera dévoilé dans l’expo. Des visites guidées seront proposées pour découvrir le patrimoine bâti et naturel du village ainsi que ses abords.

Le propriétaire du lieu nous présentera un atelier de forgeron traditionnel reconstitué avec tous ses outils ainsi que plusieurs collections remarquables d’objets anciens réalisés en métal.

Plusieurs colections de photographies de monuments et de paysages de la région seront exposés.

Nous invitons quelques artisans d’arts venir nous faire quelques démonstrations taille de pierre, sculpture et autres.

4 route de Laval 72540 Longnes Longnes 72540 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « associationouvertures@gmail.com »}]

Nous souhaitons proposer une exposition concernant le patrimoine et l’histoire du village. Nous organiserons des visites du village et de ses abords. Patrimoine exposition