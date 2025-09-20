Histoire et paysages : exploration des vestiges militaires de Martigues Chemin de Cavalas – Martigues Martigues

Histoire et paysages : exploration des vestiges militaires de Martigues Chemin de Cavalas – Martigues Martigues samedi 20 septembre 2025.

Histoire et paysages : exploration des vestiges militaires de Martigues Samedi 20 septembre, 09h30 Chemin de Cavalas – Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Plongez dans l’histoire fascinante de Martigues à travers une visite commentée des vestiges militaires qui jalonnent la commune. Pendant votre exploration, découvrez des constructions stratégiques érigées au début du XXe siècle et durant la Seconde Guerre mondiale. Ces ouvrages, conçus pour protéger la région contre les menaces maritimes et prévenir d’une invasion alliée par la mer, témoignent d’une époque où Martigues était en première ligne de la défense côtière pendant l’occupation allemande.

Au fil de votre parcours, vous découvrirez des ouvrages qui ont joué un rôle crucial dans la sécurité régionale, tout en bénéficiant de panoramas imprenables sur des paysages naturels préservés. Laissez-vous guider à travers cette fusion unique d’histoire militaire et de beauté naturelle, où chaque arrêt révèle un chapitre captivant du passé tout en offrant des vues imprenables sur les environs.

Entre récits de guerre et beauté sauvage, cette visite est une invitation à comprendre les enjeux stratégiques de l’époque tout en savourant la sérénité des paysages témoins de cette période de conflits mondiaux. Venez découvrir comment l’histoire et la nature se rencontrent et s’entremêlent et plongez dans l’histoire fascinante des vestiges militaires de Martigues.

Une visite commentée par Alain Croce, spécialiste de l’histoire des fortifications. Parcours de 4.7km aller-retour.

Chemin de Cavalas – Martigues Chemin de Cavalas, La Couronne 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-visites-accompagnees/histoire-et-paysages-exploration-des-vestiges-militaires-de-martigues.html »}]

Plongez dans l’histoire fascinante de Martigues à travers une visite commentée des vestiges militaires qui jalonnent la commune. Pendant votre exploration, découvrez des constructions stratégiques au…

Otmartigues / MyriamF