Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues Parking Vallon de Cavalas Martigues

Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues Parking Vallon de Cavalas Martigues samedi 20 septembre 2025.

Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues

Samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 11h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 9h30 à 11h30. Parking Vallon de Cavalas Chemin des Cavalas Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-10-18

Découvrez Martigues sous un nouvel angle grâce à notre balade nature sur le sentier de randonnée dédié aux vestiges militaires. Plongez au cœur d’un patrimoine historique méconnu, tout en profitant d’un cadre naturel d’exception.Familles

Arpentez une partie de la boucle des vestiges militaires, un sentier de randonnée balisé entre le centre-ville de Martigues et le village de La Couronne.



Au départ du sentier, laissez-vous guider à travers la beauté sauvage de la côte méditerranéenne, entre pinèdes et falaises. Cette randonnée facile vous mènera sur les traces de l’histoire, avec une immersion totale dans les anciennes installations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Sur votre chemin, admirez les bunkers, postes d’observation et autres vestiges stratégiques qui servaient autrefois à la défense de la région.



Ces ouvrages (soutes à munitions, Tobrouk, plateformes, tranchées, postes de direction de tir,…) réalisés par l’armée allemande en 1943-1944, sont disposés de manière plus ou moins stratégique sur ces sites. Un voyage dans le passé qui vous racontera les secrets de ces lieux empreints de mémoire.



Cette randonnée historique à Martigues est idéale pour les amoureux de la nature, les passionnés d’histoire et les familles souhaitant partager un moment enrichissant. Chaque étape du parcours est l’occasion de découvrir des anecdotes captivantes sur l’histoire locale, tout en savourant des panoramas à couper le souffle sur la Méditerranée.



Un parcours de 4.7km commenté par Alain Croce, spécialiste de l’histoire des fortifications. Accompagné de Jean-Pierre Jéhan, président de l’association Histoire Mémoire Patrimoine Provence.



La visite du 20 septembre sera commentée par Nicolas Balique, ancien journaliste Historien Militaire.

La visite du 18 octobre sera commentée par Alain Croce, spécialiste de l’histoire des fortifications. .

Parking Vallon de Cavalas Chemin des Cavalas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Discover Martigues from a new angle thanks to our nature walk on the hiking trail dedicated to military remains. Immerse yourself in the heart of a little-known historical heritage, while enjoying an exceptional natural setting.

German :

Entdecken Sie Martigues aus einem neuen Blickwinkel dank unseres Naturspaziergangs auf dem Wanderweg, der den militärischen Überresten gewidmet ist. Tauchen Sie ein in das Herz eines wenig bekannten historischen Erbes und genießen Sie gleichzeitig eine außergewöhnliche Naturkulisse.

Italiano :

Scoprite Martigues da un punto di vista completamente nuovo grazie al nostro percorso naturalistico dedicato ai resti militari. Immergetevi in un patrimonio storico poco conosciuto, godendo di un ambiente naturale eccezionale.

Espanol :

Descubra Martigues desde un nuevo ángulo gracias a nuestro paseo por la naturaleza por la ruta de senderismo dedicada a los restos militares. Sumérgete en el corazón de un patrimonio histórico poco conocido, mientras disfrutas de un entorno natural excepcional.

L’événement Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de Martigues