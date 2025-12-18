Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Découverte du patrimoine, de sa station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette
Sur inscription à la Maison de Gourette
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
