Histoire et petites histoires de Gourette

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Découverte du patrimoine, de sa station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette

Sur inscription à la Maison de Gourette – .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoire et petites histoires de Gourette

L’événement Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées