Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes

Histoire et petites histoires de Gourette

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Découverte du patrimoine, de la station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette.

Sur inscription à la Maison de Gourette. .

