Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes
Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes lundi 23 février 2026.
Histoire et petites histoires de Gourette
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Découverte du patrimoine, de la station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette.
Sur inscription à la Maison de Gourette. .
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoire et petites histoires de Gourette
L’événement Histoire et petites histoires de Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées