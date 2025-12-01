Histoire et récits de la Fête de Noël Biscuiterie Menou Plougonver

Histoire et récits de la Fête de Noël

Biscuiterie Menou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 14:30:00

2025-12-14

Ewen Rabier, guide local des Chemins du Trégor vous conte histoire et récits de la fête de Noël, suivi d’un goûter. Vous pourrez en profiter pour découvrir les décorations féériques de la Biscuiterie Menou. .

