Histoire et sauvegarde des églises locales Église Saint-Didier Clermont-en-Argonne

Histoire et sauvegarde des églises locales Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Didier Meuse

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’aide de deux diaporamas, l’historien local Hubert Philippe présentera des documents anciens et des photographies d’époque sur les églises Saint-Didier de Clermont et Saint-Rémi du hameau de Vraincourt.

Il fera connaître l’ASACA (Association Sauvegarde et Avenir du Clermontois Argonnais), qui a pour objet de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation des édifices et des sites d’intérêt historique, culturel, artistique ou environnemental. Elle œuvre aujourd’hui pour la sauvegarde de l’église de Vraincourt. Pour des raisons de sécurité, les projections se dérouleront à Clermont-en-Argonne, dans la salle Saint-Michel, face à l’église.

Église Saint-Didier 20 Rue Casimir Bonjour, 55120 Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne 55120 Clermont-en-Argonne Meuse Grand Est 03 29 87 41 15 http://www.clermont-en-argonne.fr/ L’église a été bâtie à partir de 1530 et appartient principalement au gothique flamboyant. Elle remplace une ancienne église du XIVe siècle. La ville de Clermont-en-Argonne et son église ont été incendiées par les Allemands le 5 septembre 1914 qui fut ainsi partiellement détruite. Il faudra une vingtaine d’années pour la reconstruire. L’église a été classée au titre des Monuments historiques le 9 septembre 1908.

On peut y admirer des vitraux de Jean-Jacques Gruber datant d’entre 1936 et 1938, un ensemble de six statues, dont la « Sainte Femme au Bonnet », de Ligier Richier, un ensemble qui était à la chapelle Sainte-Anne et qui a été descendu dans l’église en 1999 par mesure de protection. On peut également y trouver dans la chapelle ouverte avant 1535 par Claude de la Vallée, le « Miroir de la Mort », un rare monument funéraire classé Monument historique.

