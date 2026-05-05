Histoire et trésors du patrimoine breton à l’écran, Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, Argentré-du-Plessis

Histoire et trésors du patrimoine breton à l’écran Mercredi 20 mai, 16h00 Médiathèque d’Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Histoires et trésors du patrimoine breton à l’écran

Venez découvrir la série de dessins animés Solenn et Plop par l’association BCD, suivie de contes en gallo et en breton de La Maison du Patrimoine Oral La Granjagoul.

Un voyage ludique et musical à partager en famille !

Infos pratique : tout public – Entrée libre.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Venez découvrir des courts-métrages en gallo et breton bibliothèques projection

Bécédia