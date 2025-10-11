Histoire et vie du village de La Couronne Salle polyvalente de La Couronne Martigues

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 17h. Salle polyvalente de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

L’association Histoire Mémoire et Patrimoine de Provence situé à La Couronne (Martigues) vous invite à découvrir l’histoire de son village lors d’une exposition inédite.

Divers stands seront installés à la salle polyvalente de La Couronne autour de la nature, de la pêche et de la vie locale.

Les villages de La Couronne et Carro seront mis à l’honneur lors de cette exposition proposé par des passionnés.

Ils vous conteront l’histoire du Phare de La Couronne, célèbre pour être vu à maintes reprises dans la série Camping Paradis.

Vous découvrirez également l’histoire de l’église de La Couronne et des traceurs de pierre ayant longtemps vécus dans le village, ainsi que le Sémaphore, l’un des derniers en France.



Une exposition qui promet d’être aussi ludique que passionnante pour tous les amoureux d’Histoire. .

Salle polyvalente de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 91 16 61 assohm2p@gmail.com

English :

The History, Memory and Heritage of Provence association located in La Couronne (Martigues) invites you to discover the history of its village during a unique exhibition.

German :

Der Verein „Geschichte, Erinnerung und Kulturerbe der Provence“ mit Sitz in La Couronne (Martigues) lädt Sie ein, die Geschichte seines Dorfes im Rahmen einer einzigartigen Ausstellung zu entdecken.

Italiano :

L’associazione Histoire Mémoire et Patrimoine de Provence, con sede a La Couronne (Martigues), vi invita a scoprire la storia del suo villaggio con una mostra unica.

Espanol :

La asociación Historia, Memoria y Patrimonio de Provenza situada en La Couronne (Martigues) le invita a descubrir la historia de su pueblo durante una exposición única.

