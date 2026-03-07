Histoire Journée hommage à Jean Leymarie Gagnac-sur-Cère
Gagnac-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Circuit à plusieurs voix dédié à Jean Leymarie, éminent acteur de l'histoire de l'art de la deuxième moitié du 20 e siècle, né et enterré à Gagnac
Repas partagé, tout public
Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 87 38 38 72
English :
Multi-voice tour dedicated to Jean Leymarie, a leading figure in the history of art in the second half of the 20th century, born and buried in Gagnac
Shared meal, all audiences
L’événement Histoire Journée hommage à Jean Leymarie Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Vallée de la Dordogne