Histoire Journée hommage à Jean Leymarie Gagnac-sur-Cère

Gagnac-sur-Cère

2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Circuit à plusieurs voix dédié à Jean Leymarie, éminent acteur de l'histoire de l'art de la deuxième moitié du 20 e siècle, né et enterré à Gagnac

Repas partagé, tout public

Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

English :

Multi-voice tour dedicated to Jean Leymarie, a leading figure in the history of art in the second half of the 20th century, born and buried in Gagnac

Shared meal, all audiences

