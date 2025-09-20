Histoire maritime de Sainte-Rose Marine Sainte-Rose Sainte-Rose
Histoire maritime de Sainte-Rose Marine Sainte-Rose Sainte-Rose samedi 20 septembre 2025.
Histoire maritime de Sainte-Rose 20 et 21 septembre Marine Sainte-Rose La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:+ – 2025-09-20T15:+
Fin : 2025-09-21T08:+ – 2025-09-21T15:+
Exposition temporaire qui permet la mise en lumière du passé maritime de Sainte-Rose, ainsi que l’explication du fonctionnement et des pratiques marines à respecter encore aujourd’hui en approche de la côte au vent de La Réunion.
Marine Sainte-Rose La Marine 97439 Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion
Exposition temporaire qui permet la mise en lumière du passé maritime de Sainte-Rose, ainsi que l’explication du fonctionnement et des pratiques marines à respecter encore aujourd’hui en approche de…
photo Famille Du Mesgnil