Histoire maritime de Sainte-Rose Marine Sainte-Rose Sainte-Rose samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T08:+ – 2025-09-21T15:+

Exposition temporaire qui permet la mise en lumière du passé maritime de Sainte-Rose, ainsi que l’explication du fonctionnement et des pratiques marines à respecter encore aujourd’hui en approche de la côte au vent de La Réunion.

Marine Sainte-Rose La Marine 97439 Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion

photo Famille Du Mesgnil