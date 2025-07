Histoire musicale de la lutherie et de l’archèterie de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-31 10:45:00

2025-07-24 2025-07-31

Histoire musicale de la lutherie et de l’archèterie de Mirecourt

Musée de Mirecourt

Parcours accompagné pour les visiteurs individuels. Laissez-vous conter l’histoire de la facture instrumentale au départ de Mirecourt… Découvrez comment la lutherie et l’archèterie se sont développées et ancrées à Mirecourt au fil du temps. Une histoire de plus de 4 siècles que l’on découvre à travers une sélection d’instruments, des parcours de luthiers et d’archetiers et de nombreux extraits musicaux.

Dès 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone ou mail.Tout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

A musical history of Mirecourt violin and bow making

Mirecourt Museum

Guided tour for individual visitors. Let us tell you about the history of instrument making in Mirecourt? Discover how instrument making and bow making have developed and taken root in Mirecourt over time. Discover over 4 centuries of history through a selection of instruments, the careers of luthiers and bow makers, and numerous musical extracts.

Ages 7 and up.

Reservations recommended by phone or e-mail.

Musikalische Geschichte des Geigenbaus und der Bogenmacherei in Mirecourt

Museum von Mirecourt

Begleiteter Rundgang für Einzelbesucher. Lassen Sie sich die Geschichte des Instrumentenbaus von Mirecourt aus erzählen Entdecken Sie, wie sich der Geigenbau und die Bogenmacherei im Laufe der Zeit in Mirecourt entwickelt und verankert haben. Eine Geschichte von mehr als vier Jahrhunderten, die Sie anhand einer Auswahl von Instrumenten, den Werdegängen von Geigenbauern und Bogenbauern und zahlreichen Musikausschnitten entdecken können.

Ab 7 Jahren.

Reservierung per Telefon oder E-Mail empfohlen.

Storia musicale dei liutai e degli archettai di Mirecourt

Museo di Mirecourt

Visita guidata per visitatori individuali. Conoscere la storia della liuteria di Mirecourt? Scoprite come la liuteria e l’archetteria si sono sviluppate e radicate a Mirecourt nel corso degli anni. Scoprite oltre 4 secoli di storia attraverso una selezione di strumenti, le carriere dei liutai e degli archettai e una grande quantità di estratti musicali.

Per bambini dai 7 anni in su.

Prenotazione consigliata per telefono o e-mail.

Historia musical de la fabricación de violines y arcos en Mirecourt

Museo de Mirecourt

Visita guiada para visitantes individuales. Conozca la historia de la fabricación de instrumentos en Mirecourt? Descubra cómo la fabricación de violines y arcos se desarrolló y arraigó en Mirecourt a lo largo del tiempo. Descubra más de 4 siglos de historia a través de una selección de instrumentos, las carreras de los fabricantes de violines y arcos y una gran cantidad de extractos musicales.

Para niños a partir de 7 años.

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico.

