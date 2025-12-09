Histoire nocturnes Bibliothèque de Bouée Bouée

Histoire nocturnes

Bibliothèque de Bouée 8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Des histoires lues, racontées, chantées… en route pour l’imaginaire ! Séance spéciale nuits de la lecture.

Atelier gratuit, entrée libre. A partir de 4 ans.

Animation proposée par les Médiathèques Estuaire et Sillon dans le cadre des Nuits de la lecture .

Bibliothèque de Bouée 8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87 bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr

English :

L’événement Histoire nocturnes Bouée a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon