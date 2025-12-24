Histoire : nom féminin, Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 16:00 – 17:10

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Négligées depuis des milliers d’années par un Zeus capricieux, la chance semble enfin avoir tourné pour les Moires maintenant qu’Héra a pris la relève. Malheureusement, les voilà bien ennuyées : elles qui tissent les fils de vie humaine s’aperçoivent que certaines femmes ont été oubliées ou abîmées, de siècle en siècle. Pour rétablir cette injustice, elles vont devoir retisser, raconter, illustrer la vie de ces personnes illustres, initiatrices d’événements historiques mais aussi d’anecdotes incongrues ! À partir de 8 ans | Durée : 1h10 Auteur.ice : Collectif Les MoiresCompagnie : Maestria ImproMise en scène : Collectif Les MoiresComédienn.es : Aurélie BEYLOT, Estelle BAZIREAU, Manon Des Bois, Lucile BARIOU, Bertille LEGOUX, Elisa LARUELLE, Prune Des Bois & Estelle BRACONNIER

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?re-product-id=315101&rwstep=product



Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire

