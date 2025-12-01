Histoire Oust du balai au coin du feu (en famille)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous écouterons l’histoire Oust du balai lu par son auteur Vincent Dhuicque.Familles

Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous écouterons l’histoire Oust du balai lu par son auteur Vincent Dhuicque au coin du feu, suivie d’un atelier coloriage des personnages du livre et dédicace du livre possible. Cet album est destiné aux enfants de 3 à 7 ans mais peut plaire à tout la famille.

Animation et lecture gratuites (réservation souhaitée). .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

By the fireside, over a crêpe and a hot drink, we’ll listen to the story Oust du balai read by its author Vincent Dhuicque.

German :

Am Kaminfeuer, bei einem Crêpe und einem heißen Getränk hören wir die Geschichte Oust du balai , die von ihrem Autor Vincent Dhuicque vorgelesen wird.

Italiano :

Accanto al fuoco, davanti a una crêpe e a una bevanda calda, ascolteremo la storia Oust du balai letta dal suo autore Vincent Dhuicque.

Espanol :

Junto al fuego, con un crêpe y una bebida caliente, escucharemos el cuento Oust du balai leído por su autor Vincent Dhuicque.

L’événement Histoire Oust du balai au coin du feu (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Brenne