Histoire pour les enfants Chauvé
Histoire pour les enfants Chauvé mercredi 10 septembre 2025.
Histoire pour les enfants
Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 10:30:00
fin : 2025-09-10 11:30:00
Date(s) :
2025-09-10
Petits et grands, c’est le moment que vous attendez tous ! Venez à la médiathèque de Chauvé pour vous installer confortablement et écouter les histoires proposées par les bénévoles
Fermez les yeux et plongez-vous dans un univers imaginaire… rencontrez des nouveaux héros
Les petits plus de cette programmation
vivre une expérience magique, à la fois pour les petits et les grands
plonger dans un monde d’imagination, où chaque mot devient une clé qui ouvre la porte à des aventures fascinantes
rencontrer des personnages inoubliables et retenir des leçons de vie précieuses
découvrir des cultures, des valeurs et des émotions, tout en stimulant la créativité et la curiosité naturelle
développer le langage et la compréhension narrative, tout en renforçant les liens affectifs entre l’enfant et le narrateur
se blottir dans un coin douillet et s’installer confortablement pour savourer une belle histoire
Pratique
gratuit sur réservation
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .
Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr
English :
Young and old, this is the moment you’ve all been waiting for! Come along to the Chauvé multimedia library, make yourself comfortable and listen to the stories proposed by our volunteers
Close your eyes and immerse yourself in an imaginary world… meet new heroes
German :
Ob Groß oder Klein, auf diesen Moment haben Sie alle gewartet! Kommen Sie in die Mediathek von Chauvé, machen Sie es sich bequem und hören Sie sich die Geschichten an, die von den Freiwilligen vorgeschlagen werden
Schließen Sie die Augen und tauchen Sie in eine Fantasiewelt ein … treffen Sie neue Helden
Italiano :
Grandi e piccini, questo è il momento che tutti stavate aspettando! Venite alla biblioteca multimediale di Chauvé, mettetevi comodi e ascoltate le storie proposte dai volontari
Chiudete gli occhi e immergetevi in un mondo immaginario… incontrate nuovi eroi..
Espanol :
Jóvenes y mayores, ¡este es el momento que todos estabais esperando! Acércate a la mediateca de Chauvé, ponte cómodo y escucha las historias propuestas por los voluntarios
Cierra los ojos y sumérgete en un mundo imaginario… conoce a nuevos héroes
L’événement Histoire pour les enfants Chauvé a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic