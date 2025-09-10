Histoire pour les enfants Chauvé

Histoire pour les enfants Chauvé mercredi 10 septembre 2025.

Histoire pour les enfants

Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 10:30:00

fin : 2025-09-10 11:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Petits et grands, c’est le moment que vous attendez tous ! Venez à la médiathèque de Chauvé pour vous installer confortablement et écouter les histoires proposées par les bénévoles

Fermez les yeux et plongez-vous dans un univers imaginaire… rencontrez des nouveaux héros

Les petits plus de cette programmation

vivre une expérience magique, à la fois pour les petits et les grands

plonger dans un monde d’imagination, où chaque mot devient une clé qui ouvre la porte à des aventures fascinantes

rencontrer des personnages inoubliables et retenir des leçons de vie précieuses

découvrir des cultures, des valeurs et des émotions, tout en stimulant la créativité et la curiosité naturelle

développer le langage et la compréhension narrative, tout en renforçant les liens affectifs entre l’enfant et le narrateur

se blottir dans un coin douillet et s’installer confortablement pour savourer une belle histoire

Pratique

gratuit sur réservation

Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

Young and old, this is the moment you’ve all been waiting for! Come along to the Chauvé multimedia library, make yourself comfortable and listen to the stories proposed by our volunteers

Close your eyes and immerse yourself in an imaginary world… meet new heroes

German :

Ob Groß oder Klein, auf diesen Moment haben Sie alle gewartet! Kommen Sie in die Mediathek von Chauvé, machen Sie es sich bequem und hören Sie sich die Geschichten an, die von den Freiwilligen vorgeschlagen werden

Schließen Sie die Augen und tauchen Sie in eine Fantasiewelt ein … treffen Sie neue Helden

Italiano :

Grandi e piccini, questo è il momento che tutti stavate aspettando! Venite alla biblioteca multimediale di Chauvé, mettetevi comodi e ascoltate le storie proposte dai volontari

Chiudete gli occhi e immergetevi in un mondo immaginario… incontrate nuovi eroi..

Espanol :

Jóvenes y mayores, ¡este es el momento que todos estabais esperando! Acércate a la mediateca de Chauvé, ponte cómodo y escucha las historias propuestas por los voluntarios

Cierra los ojos y sumérgete en un mundo imaginario… conoce a nuevos héroes

