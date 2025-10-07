Histoire (s) de la céramique A vous la parole Bourdeaux

Maison des associations Bourdeaux Drôme

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

La Cie des Lisières, en résidence mission sur le territoire de la CDDB, travaille sur un projet théâtral et musical autour de l’histoire et de la place des femmes ouvrières de la céramique d’hier et d’aujourd’hui.

Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 82 33 contact@ccdb26.fr

English :

The Cie des Lisières, in residence at CDDB, is working on a theatrical and musical project based on the history and role of women ceramic workers, past and present.

German :

Die Cie des Lisières, die sich in der Residenz des CDDB befindet, arbeitet an einem Theater- und Musikprojekt über die Geschichte und die Stellung der weiblichen Keramikarbeiter in Vergangenheit und Gegenwart.

Italiano :

La Cie des Lisières, in residenza presso il CDDB, sta lavorando a un progetto teatrale e musicale basato sulla storia e sul ruolo delle lavoratrici della ceramica, del passato e del presente.

Espanol :

La Cie des Lisières, residente en el CDDB, trabaja en un proyecto teatral y musical basado en la historia y el papel de las mujeres trabajadoras de la cerámica, pasadas y presentes.

