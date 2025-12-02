Histoire (s) décoloniale (s) | Betty Tchomanga Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Histoire (s) décoloniale (s) | Betty Tchomanga

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 21:45:00

2025-12-02

Embarquez pour un voyage dans le temps et l’espace, à travers les récits, les corps, les voix et les histoires singulières de deux artistes, danseuses et chanteuses.

.

English :

Embark on a journey through time and space, through the stories, bodies, voices and singular histories of two artists, dancers and singers.

German :

Begeben Sie sich auf eine Reise durch Zeit und Raum, durch die Erzählungen, Körper, Stimmen und einzigartigen Geschichten von zwei Künstlerinnen, Tänzerinnen und Sängerinnen.

Italiano :

Intraprendete un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso le storie, i corpi, le voci e le storie singolari di due artisti, danzatori e cantanti.

Espanol :

Embárquese en un viaje por el tiempo y el espacio, a través de las historias, los cuerpos, las voces y las singulares historias de dos artistas, bailarines y cantantes.

