histoire sonores de la tannerie de bécherel Maison du livre Bécherel Bécherel

Dimanche 19 octobre, 15h00 gratuit

Histoires sonores de la tannerie de Bécherel 15h | Écoute 20 min suivie d’un temps d’échange avec les participantsTravail réalisé par Fabienne Gouillet, portraitiste sonore

Travail réalisé par Fabienne Gouillet, portraitiste sonore, à partir d’entretiens

menés par des étudiantes et étudiants ingénieurs agronomes (Rennes)

auprès d’habitant.es de Bécherel.

Suivi de la projection du film » Naïg ha me » à 16h30

Portrait de l’écrivaine bretonne Naîg Rozmor, une femme libre, courageuse et inspirante. Réalisé par Claire Villalon.

Durée 50 minutes | Breton sous-titré français

Début : 2025-10-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T17:30:00.000+02:00

02.99.66.65.65

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine