Histoire vivante : les activités disparues du quartier du port Port de Dinan (square rive Dinan) Lanvallay

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Découvrez les trésors cachés de la rue du Jerzual, du Petit Fort et du port de Dinan à travers une visite guidée qui révèle les activités oubliées qui animaient autrefois ces lieux. Plongez dans l’histoire artisanale et industrielle d’un quartier riche en savoir-faire et en traditions disparues.

Port de Dinan (square rive Dinan) port de Dinan 22100 Dinan Lanvallay 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne

cl. service Conservation et Valorisation des Patrimoines