Histoires à croquer Médiathèque de Cordemais Cordemais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:45

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:45

Des histoires lues, racontées, chantées… en route pour l’imaginaire !

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires pleines de surprises. Qu’elles soient lues à voix haute, racontées avec passion ou chantées avec douceur, ces histoires éveillent l’imaginaire et font voyager petits et grands.

Un moment magique, à vivre en famille, pour découvrir le plaisir des mots, des sons et des émotions partagées.

Médiathèque de Cordemais avenue des 4 vents 44360 cordemais Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240578220 https://www.mediatheques.estuaire-sillon.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240578220 »}]

