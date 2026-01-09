Histoires à dormir debout

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire animeront une heure de lecture d’albums au sein de l’espace jeunesse de la médiathèque.

Pour les enfants Gratuit .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoires à dormir debout Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne