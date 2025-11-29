Histoires à écouter/raconter – Lecture collective Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Les histoires qui finissent bien ne sont pas que pour les enfants. Certains livres du Salon du Lieu Unique n’attendent qu’une seule chose?: qu’on les lise à voix haute. Certaines oreilles attentives n’attendent qu’une seule chose?: entendre ces histoires. Tour à tour raconteurs, auditeurs, dessinateurs, petits et grands, entrent dans un grand cercle de lecture collective. Création instantanée de petits dessins et fond sonore musical bienvenus?! Tout public de 4 à 104 ans En accès libre de 15h à 18h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/