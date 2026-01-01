Histoires à gogo !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-14 16:00:00

fin : 2026-01-14 17:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…

Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?

À partir de 4 ans

Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…

Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?

À partir de 4 ans .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A session of read-alouds to dream, imagine, escape?

Our librarians? new appointment between two school vacations, it?s clear?

Ages 4 and up

L’événement Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37