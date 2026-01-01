Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours
Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours mercredi 14 janvier 2026.
Histoires à gogo !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-14 16:00:00
fin : 2026-01-14 17:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…
Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?
À partir de 4 ans
Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…
Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?
À partir de 4 ans .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A session of read-alouds to dream, imagine, escape?
Our librarians? new appointment between two school vacations, it?s clear?
Ages 4 and up
L’événement Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37