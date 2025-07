Histoires à la baignade avec le réseau des bibliothèques Le Louroux Béconnais (Val d’Edre Auxence) Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Le Louroux-Béconnais Base de loisir de l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-09 2025-07-16

Animations estivales 100% gratuites, proposées à l’Étang du Petit Anjou du Louroux-Béconnais en juillet 2025.

Envie de quelques histoires au bord de l’eau ? C’est possible avec les lectures des bénévoles du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou ! Pour les jeunes enfants et pour toute la famille, venez écouter les histoires contées ou racontées sur des thèmes variés qui sauront vous faire voyager… Deux séances gratuites sont programmées les mercredis 9 et 16 juillet à 17h sur la base de loisirs du Petit Anjou (Le Louroux-Béconnais).

En cas de fortes chaleurs ou d’intempéries, les séances sont susceptibles d’être déplacées à la salle du Petit Anjou. .

Le Louroux-Béconnais Base de loisir de l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 88 11 98 communication@val-erdre-auxence.fr

English :

100% free summer entertainment at the Étang du Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais in July 2025.

German :

100% kostenlose Sommeranimationen, die im Juli 2025 am Étang du Petit Anjou in Louroux-Béconnais angeboten werden.

Italiano :

Animazione estiva 100% gratuita all’Étang du Petit Anjou di Le Louroux-Béconnais nel luglio 2025.

Espanol :

Entretenimiento estival 100% gratuito en el Étang du Petit Anjou de Le Louroux-Béconnais en julio de 2025.

