Histoires à la carte Place Vittoria Angoulême
Place Vittoria Médiathèque de Ma Campagne Angoulême Charente
Début : 2025-10-01 11:00:00
fin : 2025-12-03
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03
Tous les premiers mercredis du mois à 11h, des lectures pour les enfants ( à partir de 4 ans ).
Place Vittoria Médiathèque de Ma Campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 07 17 angouleme.web@gmail.com
English :
Every first Wednesday of the month at 11am, readings for children (from age 4).
German :
Jeden ersten Mittwoch im Monat um 11 Uhr Lesungen für Kinder ( ab 4 Jahren ).
Italiano :
Ogni primo mercoledì del mese alle 11, letture per bambini (a partire dai 4 anni).
Espanol :
El primer miércoles de cada mes, a las 11.00 horas, lecturas para niños (a partir de 4 años).
