Histoires à partager Jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Histoires à partager Jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe mardi 17 février 2026.
Histoires à partager Jeune public
Place de l’Europe Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Viens écouter des lectures pleines de surprises et d’imaginaire !
Un moment tout doux pour frissonner juste ce qu’il faut, rire un peu, et rêver beaucoup…
.
Place de l’Europe Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to readings full of surprises and imagination!
A gentle moment to shiver just enough, laugh a little, and dream a lot?
L’événement Histoires à partager Jeune public Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-17 par Valence Romans Tourisme