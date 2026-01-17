Histoires à partager Jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Histoires à partager Jeune public

Place de l’Europe Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Viens écouter des lectures pleines de surprises et d’imaginaire !

Un moment tout doux pour frissonner juste ce qu’il faut, rire un peu, et rêver beaucoup…

.

Place de l’Europe Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to readings full of surprises and imagination!

A gentle moment to shiver just enough, laugh a little, and dream a lot?

L’événement Histoires à partager Jeune public Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-17 par Valence Romans Tourisme