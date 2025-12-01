Histoires à partager pour jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Histoires à partager pour jeune public

Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

2025-12-23

Viens écouter des lectures pleines de surprises et d’imaginaire !

Un moment tout doux pour frissonner juste ce qu’il faut, rire un peu, et rêver beaucoup en ce mois de décembre.

Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Come and listen to readings full of surprises and imagination!

A gentle moment to shiver just enough, laugh a little, and dream a lot this December.

German :

Komm und hör dir die Lesungen an, die voller Überraschungen und Fantasie sind!

Eine süße Zeit, um sich im Dezember zu gruseln, ein wenig zu lachen und viel zu träumen.

Italiano :

Venite ad ascoltare letture piene di sorprese e fantasia!

Un momento delicato per rabbrividire quel tanto che basta, ridere un po’ e sognare molto in questo dicembre.

Espanol :

¡Ven a escuchar lecturas llenas de sorpresas e imaginación!

Un momento suave para temblar lo justo, reír un poco y soñar mucho este diciembre.

